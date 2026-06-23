Чемпионат и первенство Подмосковья по гонкам дронов провели в Королеве

Чемпионат и первенство Московской области по гонкам дронов в дисциплинах «класс 75 мм» и «Технический симулятор» провели в Королеве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятия прошли на базе МЦК-Техникум имени С. П. Королева. В них приняли участие более 50 человек.

Участникам требовалось за две минуты преодолеть максимальное количество кругов трассы, которая была оснащена 20 элементами и 9 связками препятствий. В дисциплине «Технический симулятор» соревнования прошли в виртуальной среде.

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