Число посетителей фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре превысило 8 тыс. человек

Подмосковный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» посетили свыше 8 тыс. человек. Об итогах масштабного мероприятия рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль прошел уже в восьмой раз. Местом его проведения стала территория музея «Новый Иерусалим» в Истре. В 2025 году темой мероприятия стал юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль длился пять дней. В завершение состоялся гала-концерт в честь 125-летия со дня рождения Исаака Дунаевского и 80-летия его сына — худрука Московской областной филармонии Максима Дунаевского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, которые будут проходить в регионе летом.