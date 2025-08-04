Число посетителей Сырного фестиваля в Истре превысило 70 тыс. человек

Число посетителей Сырного фестиваля, который прошел в Истре в минувшие выходные, превысило 70 тыс. человек. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На фестивале свою продукцию представили 300 фермеров со всей страны. Подмосковье представляли 75 хозяйств. Кроме того, была представлена продукция примерно 25 виноделен и предприятий НХП.

В рамках фестиваля провели традиционный конкурс на лучший сыр России. Абсолютным победителем и обладателем титула «Сырный чемпион России – 2025» стала компания «Ипатов», представившая сыр бри с трюфелем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабных культурных мероприятиях, которые запланированы в регионе на это лето.