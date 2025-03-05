Число посетителей выставки народных художественных промыслов «Ладья» превысило 50 тыс. человек

Число посетителей 37-й выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья-2025. Весенняя фантазия» превысило 50 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие проходило в Экспоцентре на Красной Пресне в столице. В число его участников вошло Подмосковье. Так, регион представляли 13 производителей, в том числе Гжельский завод художественной росписи, Жостовская фабрика, Павловопосадская платочная мануфактура.

Фото: [ Министерство культуры и туризма МО ]

В общей сложности на выставке свою продукцию представили более 700 предприятий со всей страны. На территории было организовано свыше 20 коллективных региональных стендов.

Ранее в ведомстве сообщили, что в 2025 году Федоскинской лаковой миниатюре исполнилось 230 лет.