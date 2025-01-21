Федоскинской лаковой миниатюре исполнилось 230 лет со дня основания

В этом году исполнилось 230 лет одному из самых известных в стране народных художественных промыслов — Федоскинской лаковой миниатюре, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

История промысла берет начало в 1795 году, когда недалеко от села Федоскино открылось производство лаковых армейских козырьков из папье-маше. Фабрику запустил купец Петр Коробов, после чего на протяжении 85 лет ей руководила семья Лукутиных. За это время на предприятии начали работать выходцы из иконописных мастерских, а изделия стали пользоваться спросом и получать награды.

В 1904-м фабрика закрылась, но через шесть лет появилась «Федоскинская трудовая артель живописцев», которую организовали бывшие мастера предприятия. В результате промысел снова был налажен. Сейчас на фабрике работают целые династии художников.

Фабрику можно посетить с экскурсией. В ее рамках гостям показывают производство и готовые работы художников. Все желающие могут самостоятельно расписать шкатулку.

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