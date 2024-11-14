Действие мер социальной поддержки для предпенсионеров продлили в Подмосковье

В Подмосковье продлили действие мер социальной поддержки для предпенсионеров. Соответствующий закон в ходе 97-го заседания приняла Московская областная Дума. Об этом сообщили в социальных сетях Мособлдумы.

Льготы будут распространяться и на мужчин и женщин, которые в 2025 году достигнут пенсионного возраста — 55 и 60 лет соответственно.

«Таким образом, право на получение мер поддержки возникнет у порядка 95 тысяч человек», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Помимо этого, жители старше 60 лет смогут смогут совершать бесплатные поездка на московском городском транспорте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.