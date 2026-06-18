Декоративные элементы начали устанавливать на крыше новой поликлиники в Королеве

В Королеве в рамках строительства новой поликлиники начали устанавливать на крыше учреждения декоративные элементы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Поликлиника строится на улице Циолковского в рамках нацпроекта. Площадь пятиэтажного здания с подземным этажом составляет около 18 тыс. кв. м.

На площадке задействованы 120 рабочих и 5 единиц техники. Продолжается подшивка потолков, сборка и расстановка мебели и оборудования, монтаж и пусконаладка инженерных систем, установка архитектурных элементов на кровле.

Открыть поликлинику планируется до конца третьего квартала 2026 года. Она будет адаптирована для маломобильных посетителей. Учреждение сможет принимать до 1 тыс. пациентов в смену. В нем обустроят центр здоровья, центр амбулаторной онкопомощи и другие отделения.

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