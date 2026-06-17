Губернатор Подмосковья рассказал о планах по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы
Андрей Воробьев обсудил с врачами ремонт хирургического корпуса Подольской ОКБ
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в городской округ Подольск встретился с врачами Подольской областной больницы и обсудил с ними планы по капремонту хирургического корпуса учреждения на улице Кирова.
«Здесь, в Подольске, мы отремонтировали очень важное отделение. Также в рамках госпрограммы развернули масштабную модернизацию всего хирургического корпуса областной больницы, где в неделю проводится более 400 операций. У нас большой запрос на качественную медицину в первичном звене и на высокотехнологичные операции, которые спасают. Очень ценим ваш труд», — сказал губернатор.
В 2025 году в больнице завершился капремонт реанимационного отделения. В нем обустроили палаты интенсивной терапии, противошоковую палату, изолятор.
«Мы получили новую современную реанимацию на 20 коек в непосредственной близости к операционному блоку. Она работает почти 9 месяцев, оснащена современнейшим оборудованием. Раньше из оперблока больного перевозили через все здание на 4 этаж. Сегодня всего лишь через одну дверь он попадает в реанимационное отделение. Это максимально быстро и комфортно», — рассказал главврач больницы Вардан Геворкян.
В рамках ремонта хирургического корпуса работы пока ведутся в одной половине здания. Вторая половина продолжает работу. В корпусе обновят фасад, входную группу, кровлю, инженерные системы. Также установят новые окна, двери, сантехнику, мебель и оборудование. Сейчас на объекте трудятся больше 40 человек. Полностью завершить работы планируется в 2029 году.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства многопрофильной больницы в Балашихе.