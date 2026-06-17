Губернатор Подмосковья рассказал о планах по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы

«Здесь, в Подольске, мы отремонтировали очень важное отделение. Также в рамках госпрограммы развернули масштабную модернизацию всего хирургического корпуса областной больницы, где в неделю проводится более 400 операций. У нас большой запрос на качественную медицину в первичном звене и на высокотехнологичные операции, которые спасают. Очень ценим ваш труд», — сказал губернатор.