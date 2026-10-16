Делегация из Подмосковья посетила международную промышленную выставку CIIF в Шанхае

Инвестиционный блок правительства Московской области посетил международную промышленную выставку CIIF в Шанхае в рамках рабочей поездки в Китай. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие представляет собой одну из крупнейших промышленных выставок в мире, в 2026 году она посвящена интеллектуальному производству и промышленной трансформации. Посетители смогут увидеть робототехнику, промышленную автоматизацию, станки с ЧПУ и не только.

В рамках выставки губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева изучили стенды ведущих производителей промышленной робототехники. Среди них — Hyundai, Estun, Agibot, Yaskawa и других.

«Задача, поставленная президентом [России Владимиром Путиным], — войти в число самых роботизированных стран мира. Поэтому нас интересуют, прежде всего, самые прогрессивные решения, которые можно внедрять на российских предприятиях уже сегодня», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.