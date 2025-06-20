Делегация Мособлдумы приняла участие в форуме «Память говорит. Великая Победа»

Делегация Московской областной думы приняла участие в IV патриотическом молодежном форуме «Память говорит. Великая Победа», который проходит в Орле.

В рамках мероприятия председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова поприветствовала участников от имени председателя подмосковного парламента Игоря Брынцалова.

«Московская область реализует проекты, направленные на сохранение исторической памяти: это и мемориальные акции, и поисковая работа, и программы патриотического воспитания в образовательных организациях», — отметила она.

Депутат Богородского округа Екатерина Щербакова рассказала о своем опыте участия в гуманитарных миссиях и работе по поддержке участников СВО. В завершение форума прошло возложение цветов к мемориалам Орла.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье участникам СВО и их семьям доступно 29 региональных мер поддержки.