Делегация Мособлдумы приняла участие в форуме «Память говорит. Великая Победа»
Представители Мособлдумы стали участниками молодежного форума в Орле
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
Делегация Московской областной думы приняла участие в IV патриотическом молодежном форуме «Память говорит. Великая Победа», который проходит в Орле.
В рамках мероприятия председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова поприветствовала участников от имени председателя подмосковного парламента Игоря Брынцалова.
«Московская область реализует проекты, направленные на сохранение исторической памяти: это и мемориальные акции, и поисковая работа, и программы патриотического воспитания в образовательных организациях», — отметила она.
Депутат Богородского округа Екатерина Щербакова рассказала о своем опыте участия в гуманитарных миссиях и работе по поддержке участников СВО. В завершение форума прошло возложение цветов к мемориалам Орла.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье участникам СВО и их семьям доступно 29 региональных мер поддержки.