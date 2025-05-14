Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке участников СВО и их семей

В Подмосковье участникам специальной военной операции и их семьям доступны 29 региональных мер поддержки, включая выплаты, льготы, реабилитацию и трудоустройство. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чтобы эта помощь приходила быстрее и была эффективнее, внедряется Цифровая платформа поддержки ветеранов СВО и их семей. Она должна значительно ускорить процесс получения необходимой поддержки», — отметил он.

По его словам, трудоустройство является одним из главных запросов военных. С поиском работы и переобучением им помогают в областном центре занятости, там уже трудоустроили около 150 человек.

Кроме того, есть запрос на реабилитацию. В подмосковных центрах Ясенки, Протэкс, Мещерякова ее прошли более 1,1 тыс. участников и ветеранов СВО из Подмосковья и других регионов России.

Воробьев подчеркнул, что многие участники СВО увлекаются спортом, поэтому в регионе развивают и это направление. Так, совместно с госфондом была создана команда «Защитники Отечества», которая занимается волейболом сидя, армрестлингом, пулевой стрельбой. На зимнем кубке следж-хоккейная команда «Гвардия» заняла первое место.

Губернатор подчеркнул, что в регионе гордятся героями, а также пожелал им «здоровья, сил и скорейшего возвращения к мирной жизни».

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».