День открытых дверей пройдет в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья в субботу, 27 июня. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярная диагностика онкологических заболеваний — это осознанный выбор человека, заботящегося о своем здоровье. Раннее выявление болезни повышает эффективность лечения и шансы на полное восстановление», — подчеркнул зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

По словам министра, с начала 2026 года бесплатный онкоскрининг в области прошли более 3,5 тыс. жителей.

Подробная информация о проведении акции доступна на официальном портале онкологической службы Подмосковья.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником.