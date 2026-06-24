День открытых дверей пройдет в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в субботу
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
День открытых дверей пройдет в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья в субботу, 27 июня. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Регулярная диагностика онкологических заболеваний — это осознанный выбор человека, заботящегося о своем здоровье. Раннее выявление болезни повышает эффективность лечения и шансы на полное восстановление», — подчеркнул зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
По словам министра, с начала 2026 года бесплатный онкоскрининг в области прошли более 3,5 тыс. жителей.
Подробная информация о проведении акции доступна на официальном портале онкологической службы Подмосковья.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником.