День защитника Отечества отметят в парках Московской области

В воскресенье, 23 февраля, в более чем 90 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Разрешите поздравить!», приуроченное ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей ждут выступления военно-патриотических организаций, военнослужащих и юнармейцев, концертная программа, смотр военной техники, военно-патриотическая игра «Зарница» и не только. Так, например, в парке «Победа» Талдомского округа пройдут военно-патриотическая игра «Зарница», мастер-класс по сборке-разборке автомата и интеллектуальная игра «Солдатская смекалка», в парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского округа — мастер-класс по «Мечевому бою», выставка современного вооружения, экскурсия по Аллее Славы и так далее.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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