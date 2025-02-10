Десять сельских домов культуры модернизируют в Подмосковье в 2025 году

Десять сельских домов культуры будут модернизированы в Подмосковье в 2025 году, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Работы проведут в рамках госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья».

В программу включены учреждения в Раменском, Коломне, Сергиевом Посаде, Шатуре, Ступино, Щелково, Пушкино, Рузе, Кашире и Богородском округе.

К примеру, в Раменском округе обновят дом культуры «Строитель», в Шатуре — Петровский дом культуры, в Пушкино — дом культуры «Импульс», в Кашире — сельский дом культуры «Барабаново».

В рамках модернизации в учреждениях отремонтируют зрительные залы и фойе, обустроят комфортные и современные помещения для занятий. В результате увеличится загрузка ДК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе до конца 2026 года отремонтируют 14 школ искусств.