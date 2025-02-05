Губернатор Подмосковья рассказал о планах по ремонту школ искусств

В Подмосковье до конца 2026 года проведут ремонт 14 школ искусств, восемь из них — откроются в этом году. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас в регионе их более 160. <…> В 2025-м также закупим новые музыкальные инструменты для 58 учреждений», — написал он.

В этом году в откроются Бронницкая детская школа искусств, Дубненская детская школа искусств, Детская школа искусств в Королеве, Красногорская детская музыкальная школа им. А. А. Наседкина, Детская школа искусств № 1 в Люберцах. Кроме того, рабочие завершат ремонт Чеховской детской школы искусств, Центральной детской школы искусств «Гармония» в Наро-Фоминске и Детской музыкальной школы № 4 в городе Пересвет Сергиево Посадского округа.

В 2026 году в планах обновить Детскую школу искусств № 3 в поселке Вуги Люберецкого округа, Климовскую детскую музыкальную школу в Подольске, Детскую музыкальную школу им. А. А. Алябьева в Пущино, Детскую школу искусств «Синтез» в Серпухове, а также Детскую музыкальную школу в Электростали и Звенигородскую детскую музыкальную школу им. С. И. Танеева в Одинцовском округе.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.