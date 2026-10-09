Для жителей микрорайона Березка во Власихе построят котельную

Новая котельная поможет обеспечить отоплением и горячей водой жилой микрорайон Березка во Власихе, ее оборудуют системой резервного топливоснабжения — основным топливом станет природный газ, при этом на случай перебоев с его подачей предусмотрено дизельное топливо. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

На объекте установят резервный электрогенератор, котельная будет работать круглый год в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала. Она оснащена специальной системой, которая будет регулировать подачу тепла в зависимости от температуры на улице. За работой оборудования диспетчеры будут следить дистанционно.

Строительная готовность достигла 70%, специалисты ведут работы по подведению газа. Завершить строительство планируют до конца ноября 2026 года. Застройщиком выступает администрация городского округа Власиха.

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