Губернатор Подмосковья проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире. Запустить их планируется в этом году.

«В Подмосковье очень большая программа модернизации всего, что касается качества очистки воды, водоотведения. В рамках нацпроекта в Московской области сегодня реализуем порядка 30 объектов, 15 из них — крупные. На одном из них мы находимся — это очистные в г.о. Кашира мощностью 20 тыс. кубометров в сутки. Еще мы сдадим в этом году очистные в Сергиевом Посаде и в Коломне», - сказал губернатор.

Сооружения в деревне Терново-1 начали строить в 2023 году. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 85%. Ведутся работы по внутренним сетям, наладке и благоустройству. Биореактор, административный корпус с лабораторией, здание механической очистки стоков уже готовы к работе. Летом планируется технический пуск, а полный запуск состоится в декабре. После ввода сооружения будут обслуживать около 52 тыс. жителей.

«Отдельная история – это чистая вода. Известно, что в Подмосковье она с повышенным содержанием железа. Это значит, что большая программа по модернизации и строительству ВЗУ, их качественной работе, также важна», - отметил губернатор.

В Кашире также ведется ремонт пяти объектов водоотведения. Это сеть КНС-8 к новым очистным в Терново-1(готовность 98%), трубопровод от Зендиково к КНС-3 на улице Ильича (готовность 90%), трубопровод от КНС-3 к КНС-7 (готовность 99%), трубопровод от ККС-7 к КНС-8 (готовность 99%), коллектор на улице Маршала Астахова. Надежность системы водоотведения повысится для 40 тыс. жителей.

Губернатору также доложили о модернизации других коммунальных объектов округа. В 2026 году планируется достроить три БМК на 1-ой Дзержинской, Ильича и Коммунистической, а также ЦТП-3. В 2027-м в планах ввести ЦТП-4, БМК в Большом Руново, реконструированную котельную в Кокино, ЦТП-5 и две БМК в Богатищево и Топканово.

Ранее губернатор в рамках рабочей поездки в Каширу проверил ход проведения модернизации местной ГРЭС.