Добровольная пожарная команда появилась в Пушкинском округе на базе коммунального предприятия
На базе «Пушкинских коммунальных систем» создали команду пожарных-добровольцев
Фото: [ГУ МЧС России по Московской области]
Добровольная пожарная команда появилась в Пушкинском округе на базе МУП «Пушкинские коммунальные системы». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
В состав команды вошли семь сотрудников предприятия. Все они прошли специализированное обучение, научились работать с первичными средствами пожаротушения, освоили тактику действий в случае ЧС.
Подразделение оснащено спецтехникой. Это три автомобиля КАМАЗ — КПМ-8.0, КПМ-4.0, и илосос 10-0.
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