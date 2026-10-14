Добровольная пожарная команда появилась в Пушкинском округе на базе коммунального предприятия

Добровольная пожарная команда появилась в Пушкинском округе на базе МУП «Пушкинские коммунальные системы». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В состав команды вошли семь сотрудников предприятия. Все они прошли специализированное обучение, научились работать с первичными средствами пожаротушения, освоили тактику действий в случае ЧС.

Подразделение оснащено спецтехникой. Это три автомобиля КАМАЗ — КПМ-8.0, КПМ-4.0, и илосос 10-0.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил готовность коммунальных служб региона к зиме.