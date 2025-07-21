Дорогу в частном секторе улучшили в Подольске по просьбам жителей

В Подольске по просьбам жителей была улучшена дорога, связывающая СНТ «Озерки» и дорогу Дубровицы — б/о «Мечта». Об этом рассказали в администрации округа.

Так, жители Подольска в ходе одного из приемов обратились к депутату Московской областной думы Павлу Максимовичу с просьбой помочь в отсыпке дороги.

В результате обращение было исполнено. Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Подольска вне плана бюджета провел работы по выравниванию и отсыпке наиболее сложных участков дороги.

«Благодарю заместителя главы городского округа Подольск Александра Мамлая за то, что лично контролировал ход выполнения обращения и качественное решение», — отметил Максимович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством области и главами муниципалитетов ход дорожного ремонта.