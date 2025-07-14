Воробьев обсудил планы по ремонту дорог в Подмосковье на 2025 год

В 2025 году в Подмосковье планируют отремонтировать на 30% больше дорог, чем в 2024-м. Эта тема обсуждалась на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области уточнили, что в этом году в программу ремонта включили более 1,5 тыс. дорог против 1,1 тыс. — в 2024-м (+35%). В регионе также обновят 1,5 тыс. км (+30%), отремонтируют 836 км дорог региональной сети, 704 км — муниципальной и 381 км — федеральной. Обслуживанием первых занимается Мосавтодор, вторых — муниципалитеты, третьих — «Центравтомагистраль» ГК «Автодор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.