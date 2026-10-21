Дорожные знаки очистили от вандальных надписей и незаконной рекламы в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели на дорогах в Щелкове, Долгопрудном, Пушкинском, Люберцах, Лосино-Петровском, Одинцовском, Дмитровском, Балашихе, Фрязине и Сергиевом Посаде.

К примеру, от вандальных надписей очистили знаки на улице Дзержинского в Ивантеевке Пушкинского округа и на Советской улице в поселке Деденево Дмитрова.

От несанкционированной рекламы очистили знаки на Центральной улице в микрорайоне Кучино Балашихи, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде и на проспекте Мира во Фрязине.

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