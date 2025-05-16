В рамках Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» были отмечены достижения медучреждений Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В форуме участвуют шесть медицинских организаций Подмосковья. Учреждения презентовали свои лучшие практики и получили дипломы в различных сферах.

Так, МОНИКИ вручили диплом за лучший просветительский проект для детей и молодежи, НИКИ детства — за проект в сфере цифровизации, областному перинатальному центру — за проект охраны репродуктивного здоровья женщин. Кроме того, Солнечногорскую больницу признали лучшей среди субъектов РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области строится новая поликлиника, которая станет самой большой в регионе. Ее возводят в Королеве.