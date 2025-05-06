Губернатор Воробьев рассказал о строительстве самой большой в Подмосковье поликлиники

Во второй половине 2026 года в Королеве откроют самую большую в Подмосковье поликлинику, которая необходима округу, ее возводят на улице Циолковского на территории Королевской больницы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход проведения работ.

«Мы строим самую большую поликлинику в Московской области — на 1 тыс. посещений в смену и взрослых, и детей. Задача — сдать ее в III квартале 2026 года. Темпы работ хорошие», — сказал губернатор.

Стройготовность объекта превысила 35%. В нем обустроят отделение неотложки, терапии, хирургии, профилактики, Центр здоровья, дневные стационары и не только. Исполнительный директор генподрядной организации Ваник Бадеян уточнил, что общая площадь поликлиники составит 18 тыс. кв. м. Он отметил, что работы стараются завершить досрочно — в сентябре.

Поликлинику оснастят современным оборудованием — КРТ, МРТ, маммографом, флюорографом, гастро- и колоноскопами, электроэнцефалографом и другими аппаратами, в ней будут работать около 150 специалистов.

На улице Циолковского также продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1. Работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в декабре 2025 года.

В округе также продолжаются работы еще на пяти социальных объектах. Так, здесь проводят капремонт дошкольных отделений лицеев № 4 и № 5, а также Детской школы искусств. По нацпроекту «Молодежь и дети» реконструируется СОШ № 1, где возводится пристройка на 400 школьников. Помимо этого, продолжается строительство школы в ЖК «Золотые ворота».

«Это долгострой. К сожалению, инвестор своих обязательств до конца не выполнил, и теперь наша задача — разобрать то, что было здесь возведено, и начать строить новую школу, которая очень востребована. И вопросы благоустройства, и строительство социальной инфраструктуры — школ, детских садов, поликлиник — мы будем и дальше реализовывать в Королеве», — отметил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.