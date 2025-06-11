Два очистных сооружения введут в эксплуатацию осенью в Московской области

В Подмосковье осенью планируется ввести в эксплуатацию два очистных сооружения. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

«Муниципалитеты-лидеры по выделенному бюджету на 2025 год после Щелково — это Лыткарино и Солнечногорск. Два очистных сооружения — 27 тыс. кубометров и 30 тыс. кубометров соответственно находятся на заключительной стадии стройготовности. В октябре будем получать разрешение на ввод», — сообщил он.

В 2024 году на развитие коммунальной инфраструктуры региона было выделено почти 30,8 млрд руб. Всего было реализовано 74 мероприятия. Из них 33 мероприятия провели на объектах водоснабжения, девять — на объектах водоотведения, 31 — на объектах теплоснабжения, одно — на объекте восстановления инфраструктуры военных городков.

В этом планируется провести 99 мероприятий на сетях водоснабжения и ВЗУ почти за 16 млрд руб., а также 51 мероприятие на сетях водоотведения, очистных сооружениях и КНС за 39,5 млрд руб.

В целом по программе 2025–2028 годов планируется провести работы на 640 объектах за 277 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.