Две новые команды дебютируют в РХЛ подмосковным дерби

Две новые подмосковные команды — «Красная Машина Академия» и «Витязь-Подольск» — дебютируют в Первенстве Российской хоккейной лиги сезона 2026/2027, первый матч они проведут друг против друга. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первая команда вошла в структуру Академии «Красная Машина», которая объединяет детско-юношескую хоккейную школу, две команды Молодежной хоккейной лиги и команду РХЛ. Вторая — создана в структуре хоккейной школы городского округа Подольск.

В общей сложности в Первенстве РХЛ выступят 26 клубов, разделенных на Западную и Восточную конференции. Обе новые подмосковные команды вошли в конференцию «Запад». Отметим, что развитие хоккея в области происходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.