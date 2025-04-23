Две выставки, приуроченные ко Дню Победы, откроются в «Новом Иерусалиме»

В «Новом Иерусалиме» подготовили к открытию две новые экспозиции, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Первая выставка — это фотодокументальный проект «Музей. Опаленные страницы». Он рассказывает о работе музея в военные годы. В экспозиции представлены фотокопии документов и фотографий из фондов учреждения, информация о спасенных и погибших коллекциях, о музейщиках, совершивших настоящий подвиг в деле спасения экспонатов.

Второй проект — выставка «Война. Победа. Память». На ней можно будет увидеть около 100 предметов плакатного и декоративно-прикладного искусства, созданных перед началом Великой Отечественной войны, непосредственно в военное время и в послевоенные годы.

Подробная информация об экспозициях представлена на сайте музея.

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