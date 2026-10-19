Движение автомобилей ограничат на железнодорожных переездах в Лобне и Дрезне

Движение автомобилей временно ограничат на железнодорожных переездах в Лобне и Дрезне. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Ограничения будут действовать с 21 октября в связи с проведением ремонтных работ на объектах.

Так, на переезде станции «Лобня» с 08:00 до 23:00 21 октября и с 06:00 до 20:00 22 октября организуют реверсивное движение. С 23:00 21 октября до 06:00 22 октября переезд закроют. Объехать участок можно будет через Северный обход Лобни.

На переезде станции «Дрезна» движение будет закрыто с 10:00 до 14:00 22 октября. Объехать участок можно будет через железнодорожный переезд в деревне Кабаново.

Ремонтные работы на транспортных объектах проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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