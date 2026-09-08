Губернатор Подмосковья дал старт строительству ж/д станции МЦД-3 «Монумент» в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор РЖД Олег Белозеров дали старт строительству железнодорожной станции МЦД-3 «Монумент» в Химках. Также в церемонии принял участие первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Здесь живет около 30 тыс. человек. Люди теряют заметное количество времени по пути к МЦД-3, который очень востребован. А современная станция с лифтами, эскалаторами позволит быстро, удобно добираться, в том числе, до Москвы и обратно. Удобное транспортное сообщение — это критически важно. Это не первая и не последняя станция, которую мы строим, но очень нужная. Потому что люди смогут экономить огромное количество времени. Это безопасно, это удобно», - отметил губернатор.

Станция будет расположена между остановками «Химки» и «Молжаниново» на МЦД-3. О строительстве объекта ранее просили жители. В том числе жильцы ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» обратились на Прямую линию президента РФ.

«Сегодня мы дали старт строительству нового современного транспортно-пересадочного узла «Монумент», который входит в МЦД-3. Название выбрали жители. К концу следующего года мы его построим. И важно сделать не просто отдельную платформу. Железная дорога соединяет дальние расстояния, пригород интенсивно работает, соответственно, здесь будут обеспечены не только железнодорожные перевозки, но и, в том числе, сделаем все для удобства жителей — переход через ж/д пути и т.д.», - рассказал Белозеров.

Построят две платформы для пассажиров с навесами, два вестибюля и крытый зал над путями. Установят эскалаторы, лифты и турникеты. Обустроят все необходимое для маломобильных граждан, женщин с колясками и пассажиров с чемоданами. У станции создадут пешеходные дорожки и велопарковки. Помимо этого, построят две автобусные площадки, парковку и стоянки для такси.

«Строительство новой станции — очень важное решение, поскольку почти для 30 тыс. жителей Химок улучшится транспортная доступность, связь с Москвой, микрорайонами города и другими населенными пунктами нашего Подмосковья. Это решение люди давно ждали, мы получали от них наказы, пожелания», - отметил Кравченко.

Сейчас жители добираются до станции «Химки» на автобусе или маршрутке от 15 минут до получаса. Дорога до станции «Молжаниново» занимает не менее 30 минут пешком. До метро «Ховрино» на автобусе можно добраться примерно за 30-40 минут. После открытия новой станции «Монумент» жители ближайших домов смогут дойти до нее в среднем за 8-10 мин. А далее на МЦД-3 можно будет без пересадок доехать до центра Химок, метро «Ховрино», Люберец, Жуковского и Раменского.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.