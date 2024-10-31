Дзержинский и Люберцы объединили в один городской округ

Городские округа Дзержинский и Люберцы в Подмосковье объединили в один округ. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

Закон об объединении округов приняли по итогам 96-го заседания Мособлдумы. С данной инициативой выступил Совет депутатов Дзержинского, ее поддержали депутаты Люберец.

Глава Дзержинского Андроник Пак отметил, что данное решение позволит более эффективно распределять бюджет по государственным и муниципальным программам, обеспечивать оперативность решений вопросов благоустройства, ЖКХ, строительства и ремонта дорог. Кроме того, это положительно скажется на расселении ветхого жилья и открытии новых объектов социальной инфраструктуры. Он уточнил, что консолидированный бюджет составит 12,8 миллиарда рублей.

«Объединение городских округов создаст единую административную структуру, даст возможность концентрации ресурсов для повышения качества в решении вопросов местного значения. Регистрация останется прежней — документы жителям менять не потребуется», — добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.