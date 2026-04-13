Единый расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок оплаты домофонов и антенн в квитанциях

Единый информационно‐расчетный центр Московской области разъяснил порядок начислений за услуги, которые не относятся к стандартным жилищно‐коммунальным, например, за обслуживание домофона, коллективной антенны, видеонаблюдения, шлагбаума или интернета.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, включение таких услуг в платежный документ возможно исключительно на основании официального решения собственников жилья, которое оформляется протоколом общего собрания. Если большинство жильцов проголосовало за подключение той или иной услуги, скажем, установку шлагбаума или системы видеонаблюдения, она становится обязательной для всех жителей дома, в том числе для тех, кто не участвовал в голосовании либо был против.

Тарифы на подобные дополнительные услуги устанавливают не управляющие организации, а непосредственно поставщики сервиса: к примеру, компании, отвечающие за обслуживание домофонов, или операторы связи. Если у жильцов возникают вопросы относительно стоимости услуг, их качества или необходимости перерасчета, обращаться следует напрямую к этим поставщикам.

При этом важно учитывать различие между общедомовыми и индивидуальными услугами, поскольку оно напрямую влияет на возможность отказа от них. Так, от общедомовых услуг — вроде обслуживания запирающего устройства на входной двери подъезда — нельзя отказаться в одностороннем порядке. Чтобы прекратить их предоставление, потребуется провести новое общее собрание собственников и получить одобрение большинства жильцов. В то же время от индивидуальных услуг, например, использования абонентской трубки домофона в квартире или подключения персональной антенны, можно отказаться по личному желанию. Для этого достаточно направить письменное заявление непосредственно в компанию, которая предоставляет соответствующую услугу.

Получить дополнительные сведения о начислениях, уточнить, какая организация оказывает ту или иную услугу, а также прояснить иные связанные с оплатой вопросы жители Подмосковья могут через личный кабинет на официальном сайте расчетного центра либо с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье отремонтируют около 2 тыс. многоквартирных домов.