Егорьевскому фермерству предоставили 16 га сельхозземли в Шатуре для расширения фермы

Крестьянско‐фермерское хозяйство Хлопотенко Л. И. получило в аренду без торгов более 16,2 га земли в муниципальном округе Шатура. Такое решение приняло Министерство имущественных отношений Московской области.

Участок призван стать площадкой для расширения фермерского проекта: на 10 га планируют выращивать органические корма для животных, а на оставшихся 6 га — провести культуртехническую мелиорацию и обустроить питомник растений.

Сейчас у КФХ «С поля» уже есть своя площадка — 5 га в Егорьевском районе. Там развивается пермокультурное хозяйство замкнутого цикла: козы, якутские коровы, куры, утки, гуси, индюшки и перепелки находятся на свободном выгуле. Ферма задумывается не только как производственная площадка, но и как пространство для семейного отдыха: в перспективе гости смогут наблюдать за жизнью животных, покупать фермерскую продукцию и саженцы, участвовать в садовых экспериментах, а также посещать курсы по пермокультуре, планированию и ландшафтному дизайну.

В долгосрочных планах семьи — дальнейшее расширение: КФХ намерено арендовать еще 120 га в Орехово‐Зуевском районе. На этой территории собираются развивать животноводство и дичеразведение, в том числе выращивать оленей, кабанов, индюшек, куропаток, фазанов и страусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сельхозпроизводителей региона.