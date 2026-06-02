Губернатор Подмосковья поблагодарил сельхозпроизводителей региона
Андрей Воробьев рассказал о развитии сельского хозяйства в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ежегодного обращения к жителям региона рассказал о развитии сельского хозяйства в Подмосковье.
«Сельское хозяйство — владыка для Московской области, оно небольшую долю ВРП занимает, всего, наверное, 6%. Но всегда Московская область кормила, молоком поила. Вот и сейчас стараемся и урожайность зерновых наращивать, и, соответственно, все, что касается молока, все, что касается переработки, мы по сыру хорошо выглядим, номер один по закрытым грунтам», - сказал губернатор.
Глава региона подчеркнул важность работы аграриев Подмосковья и выразил им благодарность за труд.
«Это сложный бизнес, но коллеги делают это стабильно, профессионально. Это очень важная лепта. Поэтому будем дальше искать все, что касается поддержки там, где она необходима», - отметил губернатор.
Он также рассказал о планах по созданию первого пищевого индустриального парка.
