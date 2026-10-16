Энергетики Подмосковья выявили факты незаконного потребления электроэнергии на ₽942 млн

Компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» с начала года выявили в Подмосковье случаи незаконного потребления электроэнергии на ₽942 млн. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Всего было составлено 255 актов о хищении 128,4 млн кВт/ч, а также 127 актов о безучетном потреблении электроэнергии.

Больше всего фактов незаконного потребления электроэнергии выявили Красногорске, Коломне, Балашихе, Волоколамске и Мытищах.

«Хищение электроэнергии — это не безобидная мелочь, а серьезная проблема, которая касается каждого жителя Подмосковья. Когда кто-то незаконно подключается к сетям или вмешивается в работу приборов учета, он создает избыточную нагрузку на оборудование. Это отражается на качестве электроснабжения у добросовестных потребителей — у тех, кто исправно платит и рассчитывает на стабильный свет в доме», — напомнил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

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