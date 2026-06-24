Еще 13 компаний вошли в число резидентов ОЭЗ Подмосковья с начала 2026 года

В Подмосковье с начала 2026 года резидентами особых экономических зон стали еще 13 компания. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, 6 компаний стали резидентами ОЭЗ «Дубна». Еще 6 присоединились к ОЭЗ «Ступино Квадрат». Кроме того, 1 компания зашла на площадку ОЭЗ «Кашира».

Совокупный объем инвестиций в проекты компаний составит около 4,4 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в области свыше 1 тыс. новых рабочих мест.

ОЭЗ «Исток» заполнена на 98%, ОЭЗ «Кашира» — почти на 60%, ОЭЗ «Дубна» — на 57%. В целом на площадках ОЭЗ региона работают 210 резидентов. Большинство из них находятся в ОЭЗ «Дубна» — 146 компаний.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ подписал соглашения о строительстве трех комплексов формата Light Industrial.