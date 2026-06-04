Андрей Воробьев на ПМЭФ подписал соглашения о строительстве трех комплексов формата Light Industrial

В Щелкове, Химках и Королеве построят три крупных производственно-складских комплекса формата Light Industrial, это позволит создать более 6 тыс. рабочих мест и привлечь новых инвесторов. Соглашения об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал на полях ПМЭФ.

«Речь идет о современных мультифункциональных комплексах, позволяющих компаниям арендовать или приобрести готовые площади и оперативно запустить производство. Такой формат оптимизирует логистику и объединяет все бизнес-процессы в одной локации. Всего в Московской области уже реализовано свыше 500 тыс. кв. м площадей Light Industrial, где создано порядка 4 тыс. рабочих мест», — сказал губернатор.

Так, в Щелкове компания «АРЛЕТТ» планирует построить производственно-складской и торгово-деловой кластер формата Light Industrial рядом с железнодорожной станцией Воронок и Чкаловским аэродромом. В реализацию проекта вложат 10 млрд рублей, планируется создать 5,3 тыс. рабочих мест. Строительство начнется в IV квартале 2026 года, завершится — в 2036-м.

«Мы не планируем размещать здесь „тяжелые“ производства. Наша цель — создать экологичную и эстетичную территорию для высокотехнологичных предприятий. Помимо цехов и складов, мы обустроим современную зону отдыха вдоль озера Сиваш, построим офисы, магазины и кафе. Сейчас мы находимся на стадии проектирования и вместе с ведущими экспертами прорабатываем лучшие варианты использования площадей», — сказал бенефициар проекта Игорь Бутаков.

В Королеве создадут комплекс «РДС Парк Королев», в него направят 1,5 млрд рублей. Там появятся 500 новых рабочих мест. Строительство начнут во II квартале 2026 года и завершат до конца 2029 года. Парк будет находиться рядом с Ярославским шоссе и с прямым доступом к Мытищинской хорде, что обеспечит удобную транспортную доступность до МКАД.

«Московская область — один из наиболее динамично развивающихся рынков промышленной недвижимости в России. Подписание этого соглашения открывает новые возможности для реализации проектов, отвечающих современным требованиям индустрии: технологичных, эффективных и ориентированных на долгосрочное развитие», — отметил генеральный директор ООО «РДС Королев Парк» Захар Вальков.

В подмосковных Химках реализуют проект комплексного развития территории, который включает строительство производственно-складских комплексов Light Industrial, работы проведет Химки ЭКСПО. Общий объем инвестиций превысят 60 млрд рублей, проект позволит создать более 3,3 тыс. новых рабочих мест. Реализация проекта запланирована в три этапа, охватывающих период с 2027 по 2034 годы.

«Мы давно и успешно работаем в Подмосковье. Регион предлагает отличный инвестиционный климат и реальную поддержку бизнеса, поэтому расширение нашего присутствия здесь — это логичный шаг», — рассказал Роман Троценко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.