Еще 17 новых дорожных объектов откроют в Подмосковье до конца 2026 года. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в преддверии Дня работников дорожного хозяйства.

«В 2026 году в регионе реализуется программа строительства и реконструкции автомобильных дорог — всего 41 объект общей протяженностью более 82 километров. Из них 35 объектов регионального значения и 6 муниципальных. С начала года уже открыто три объекта, до конца года планируем ввести еще 17», — рассказал он.

В числе ключевых проектов этого года — Южно-Лыткаринская автодорога, которая была построена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также Путилковский тоннель.

В Подмосковье также активно ремонтируют дороги. В этом году работы проведут на 164 участках региональных дорог протяженностью 585 километров и 1,3 тыс. участков муниципальной сети протяженностью 686 километров.

Брынцалов отметил, что в дорожной отрасли в регионе работают около 25 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе отремонтировали более 1,2 тыс. дорог.