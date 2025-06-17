Еще более 800 фасадов многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году
Капремонт еще 842 фасадов МКД проведут в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В текущем году в Подмосковье будут капитально отремонтированы еще 842 фасада многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы проведут в 53 округах региона. Наибольший объем запланирован в Подольске, Балашихе, Одинцово и Красногорске. В этих округах отремонтируют фасады 64, 60, 44 и 41 дома соответственно.
Лидерами по уже выполненным работам стали Красногорск, Серпухов и Можайск, где были приведены в порядок фасады 17, 15 и 11 домов соответственно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал доносить до жителей информацию о ходе капитального ремонта домов.