Губернатор Подмосковья поручил информировать жителей о ходе капитального ремонта домов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством Московской области и главами округов обсудил реализацию программы капремонта многоквартирных домов.

«Очень важно иметь диалог с жителями. Когда мы заходим ремонтировать двор или начинаем капитальный ремонт дома, людям важно знать, когда он будет закончен. Работы нередко приносят неудобства, а если непонятны сроки, это, очевидно, вызывает раздражение», — подчеркнул губернатор.

Он отметил важность слаженной работы Фонда капремонта и блока ЖКХ.

В 2025 году в рамках региональной программы капремонт проведут в 4,4 тыс. домов. Работы уже завершились в более чем 1,2 тыс. МКД, что составляет 16% от плана. В работе находятся 873 объекта.

Наибольшие объемы работ в этом году проведут в Балашихе, Подольске, Одинцово и Люберцах — в 380, 283, 278 и 231 доме соответственно.

Региональная программа реализуется с 2014 и включает в себя 44 тыс. домов. Работы провели уже примерно в 40% МКД. Лидерами по объемам работ стали Подольск, Люберцы, Балашиха, Пушкино и Одинцово.

«Включение в программу продолжается. Уже законтрактовано свыше 90% домов на 2025 год. Планируем эту работу закончить до 1 мая, чтобы полностью завершить капремонт к осенне-зимнему сезону, а крыши сделаем к 1 сентября», — рассказал гендиректор Фонда капремонта общего имущества МКД Подмосковья Дмитрий Сватковский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл форум управления городским хозяйством «Область компетенций».