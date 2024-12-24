Еще свыше ста аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье

Еще сто семь аукционов по земельно-имущественным торгам было организовано в регионе, передает Комитет по конкурентной политике Московской области. В них участвовал 261 претендент.

Как отметили в ведомстве, среднее число участников на торгах составило 2,4 человека на лот.

Ранее в ведомстве сообщили, что в регионе были опубликованы новые социально значимые закупки — всего 14 за минувшую неделю. Это закупки в сферах коммунального хозяйства, содержания дорог, обновления медицинского оборудования.