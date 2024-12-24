Еще 14 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье

Четырнадцать социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье на прошлой неделе, передает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В числе таких закупок — закупка на поставку дезинфицирующих средств и установку тяжелого оборудования в медучреждениях региона в 2025–2026 годах.

Также в области ищут подрядчиков для проведения капремонта теплосетей в поселке Елизаветино под Электросталью и для реконструкции котельной Куровского психоневрологического интерната в Орехово-Зуево.

Помимо этого, опубликованы закупки на проведение работ по круглогодичному содержанию муниципальных и региональных дорог.