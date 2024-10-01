Фестиваль «Покровская ярмарка» пройдет в Московской области

В это воскресенье на территории Покровского храма в селе Карпово Раменского округа пройдет ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят концертную программу, детские игры и забавы, мастер-классы по кузнечному мастерству, живописи, изготовлению осеннего декора и не только. Помимо этого, в рамках мероприятия организуют интерактивные площадки «Во что играли на Руси» и «Стрельба из лука и арбалета», настольные игры, ярмарку, полевую кухню и многое другое.

Отметим, что мероприятие пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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