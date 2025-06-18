Фестиваль российской керамики «Синница 2025» в Раменском собрал более 2 тыс. посетителей

Более 2 тыс. человек посетили Областной открытый фестиваль российской керамики «Синница 2025», который прошел 14 июня в Раменском округе, его приурочили ко Дню народных художественных промыслов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия для гостей подготовили экскурсию по историческому фарфоровому предприятию объединения «Гжель», выставку-ярмарку гончарного искусства и керамики, конкурсы и концерт.

Участников также отметили призами и наградами. Так, генеральный директор ООО «Гжель — художественные мастерские» Петр Сивов наградил участников выставки-ярмарки: Дарью Каушкину, Наталью Жерелину и коллектив КДЦ «Дулевский». Кроме того, победу в конкурсе «Чемпионат по гончарному искусству» одержала Олеся Андреева из Александрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.