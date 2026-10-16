Финалисток первого регионального конкурса «Хозяйка села» наградили в Подмосковье. В их число вошли старосты, фермеры, предпринимательницы, педагоги и общественницы из разных округов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Финалисток определили в номинациях «Хозяйка села», «Хозяйка своего дела» и «Работаю на земле», а также в специальных номинациях «Молодая хозяйка села», «Кладезь мудрости», «Материнский подвиг», «Патриот малой родины» и «Нежный бизнес».

«За каждой участницей конкурса — своя история, но всех их объединяет желание сделать жизнь вокруг лучше. Кто-то развивает фермерское хозяйство и создает рабочие места, кто-то открывает новые возможности для сельских территорий и помогает землякам. Именно благодаря таким инициативным людям село развивается, сохраняет свою самобытность и остается местом, где хочется жить и растить детей», — отметила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Людмила Лисятникова.

В рамках церемонии были отмечены староста деревни Воронки Красногорска Наталья Кленова, глава КФХ «Селивановка» в деревне Кадниково Клина Екатерина Селиванова, владелица семейной мини-фермы «Сенежский олень» в деревне Мошницы Солнечногорска Лариса Демьяненко, староста деревни Лаговское Подольска Нина Печагина.

Развитие сельского хозяйства и поддержка АПК — приоритеты нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что три компании из Подмосковья стали лауреатами премии «Экспортер года. Сделано в России».