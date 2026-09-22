Андрей Воробьев: три компании из Подмосковья стали лауреатами премии «Экспортер года. Сделано в России»

Лауреатов премии «Экспортер года. Сделано в России» определил Российский экспортный центр (РЭЦ). Победителей назвали в 12 отраслевых номинациях. В число лауреатов вошли три компании из Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с заслуженной артисткой РФ, телеведущей Екатериной Стриженовой вручил награду компании «ТВИНС Тэк» из Ленинского округа. Предприятие победило в номинации «Индустрия красоты».

«Хочу сказать спасибо всем тем, кто в нашей стране созидает, строит, инвестирует, занимается предпринимательством и делает это достойно. Сегодня особая миссия – чествовать тех, кто экспортирует, претендует на экспансию. Отдельно хочу поздравить компании, попавшие в номинацию «Индустрия красоты». Еще раз слова благодарности за ваш труд. Все компании, которые здесь представлены, выполняют важную задачу для развития страны», - сказал губернатор.

«ТВИНС Тэк» ‒ один из ведущих российских производителей лечебной косметики, парафармацевтики и биологически активных добавок. В портфеле компании ‒ известные аптечные марки «911 Ваша служба спасения», «До и После» и линейка биодобавок «Natura Medica». Мощности позволяют производить более 10 млн единиц товара в месяц. Продукция широко представлена в российских аптеках, а также в ряде стран ‒ экспорт обеспечивает 15% выручки компании. В рамках программы импортозамещения и модернизации компания запустила новую высокотехнологичную линию по выпуску витаминных комплексов и БАДов.

«Сегодня наша компания – в числе победителей. Это знаковое для нас событие и результат многих лет работы большого коллектива, в котором мы собрали настоящих специалистов. «ТВИНС Тэк» производит более 500 наименований продукции, и сегодня ее можно приобрести не только в России и странах СНГ, но и во Вьетнаме, Китае, Монголии и других странах. Мы уверены, что впереди нас ждет еще не один производственный и экспортный успех», – сказал гендиректор компании Валерий Ляндин.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/4

В Подмосковье в индустрии красоты работают около 30 предприятий. Сегодня в России каждый третий крем или лосьон для лица и каждая вторая губная помада производится в Подмосковье. В регионе также выпускают около 40% отечественных солнцезащитных средств и 80% духов. Экспортом в области занимаются более 6 тыс. предприятий.

В число победителей также вошел агрохолдинг «Торговый дом «Мираторг». Он был признан лучшим в номинациях «Продукты питания» в категории «крупный бизнес» (награду вручила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина с роботами «Грин») и «Новая география» (награду передали гендиректор госкорпорации «Росатом» и двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян).

В Подмосковье ключевым объектом компании является крупный оптово-распределительный центр в Домодедове. В первую очередь логистического хаба уже вложено 8,5 млрд рублей и создано 500 рабочих мест. До конца года завершится реализация второй очереди проекта стоимостью свыше 10 млрд рублей, что позволит модернизировать мощности и предоставить работу еще 400 специалистам.

«Эта победа – прежде всего оценка качества: каждый зарубежный аудит, каждый новый рынок – экзамен, который наша продукция выдерживает по самым строгим мировым стандартам. Мы благодарны Правительствам России и Московской области, Минсельхозу, Россельхознадзору, Российскому экспортному центру за системную работу по открытию новых рынков – без нее выход на такие направления, как Филиппины, был бы невозможен», ‒ отметил президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.

Компания «МЕТИЗ Ортопедия» из Мытищ заняла третье место в номинации «Индустрия моды» (награду вручили предприниматель Алексей Репик и телеведущая Ольга Петрикова). Компания развивает собственную торговую марку ортопедической обуви и стелек FOOTWELL, а также выступает эксклюзивным дистрибьютором ведущих европейских брендов ортезов, бандажей и компрессионного трикотажа. Общий ассортимент ‒ более 1 тыс. наименований, продукция представлена более чем в 1,2 тыс. магазинов России и зарубежных стран.

«Наши вложения в разработки, в новые проекты, в развитие экспортных направлений красноречиво свидетельствуют о том, что здесь нам комфортно. В результате сегодня продукция МЕТИЗ уже давно вышла за пределы внутреннего рынка и успешно конкурирует с лучшими мировыми производителями за рубежом», ‒ сказал руководитель направления экспорт компании Виталий Деребизов.

Церемонию награждения завершила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. Она отметила, что российский бизнес уверенно осваивает новые рынки и находит партнеров по всему миру.

«За каждой врученной сегодня статуэткой стоит труд коллективов, которые создают качественный продукт и достойно представляют страну за рубежом. Российский экспортный центр продолжит помогать компаниям на каждом этапе выхода на внешние рынки», - заключила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.