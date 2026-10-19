Футбольное поле начали обустраивать в рамках реконструкции стадиона «Спартак» в Можайске

В Можайске в 2027 году завершат реконструкцию стадиона «Спартак». О ходе работ на объекте рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Обновление стадиона проводится в рамках госпрограммы Подмосковья за счет бюджетных средств. На площадке трудятся 45 специалистов, задействовано 10 единиц техники.

Сейчас здесь ведутся работы по созданию основания футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков, а также устройство дренажной системы и ливневой канализации.

На объекте уже завершили монолитные работы по строительству административно-бытового корпуса с трибунами. Продолжается установка козырьков трибуны и устройство инженерных сетей.

В рамках реконструкции на стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, осветительные мачты и электронное табло, трибуны на 1,5 тыс. мест, раздевалки, медицинский кабинет.

В Подмосковье реализуется госпрограмма «Спорт России», одна из целей которой — развитие спортивной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел спортбазу «Лесная опушка» в Серпухове.