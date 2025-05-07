Глава подмосковного Минкульттуризма поздравил ветеранов с Днем Победы

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и народный артист России Максим Дунаевский посетили комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский» в Дмитрове и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Во встрече также приняла участие заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

«Невероятно трогательно прошла встреча в Дмитрове с ветераном Великой Отечественной войны Анатолием Семеновичем и труженицами тыла Марией Михайловной и Галиной Борисовной», — отметил Кузнецов.

По его словам, такие встречи предоставляют возможность «прикоснуться к целой эпохе» и услышать о том, как «рождалась Победа». Министр поблагодарил ветеранов за вклад в победу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с представителями ветеранских организаций в преддверии Дня Победы.