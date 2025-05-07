Губернатор Подмосковья встретился с представителями ветеранских организаций в преддверии Дня Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня Победы встретился с представителями ветеранских организаций. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Наградил тех, кто поддерживает фронтовиков на местах, помогает сохранять память о Великой Отечественной войне и занимается патриотическим воспитанием молодежи», — написал губернатор.

По его словам, Валерий Нечай из Реутова, Любовь Петрова из Одинцовского округа, Сергей Фролов из Шатуры и начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий из Солнечногорска получили благодарственные письма. Кроме того, Александре Семеновне Алешиной из Орехово-Зуево, Александру Григорьевичу Золотову из Балашихи, Николаю Ивановичу Козлову из Серпухова присвоили звание «Почетный гражданин Московской области».

Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе стараются максимально окружить ветеранов «заботой и вниманием». В Подмосковье проживают более 17,7 тыс. ветеранов, свыше 400 из которых — фронтовики. Губернатор пожелал героям здоровья и поздравил их с предстоящим праздником.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».