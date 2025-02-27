Главгосстройнадзор: согласование строительства в полосах воздушных подходов аэродрома Чкаловский можно получить онлайн

Теперь подмосковные застройщики могут в онлайн-формате подать заявку на согласование строительства в приаэродромной территории аэродрома Чкаловский. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Сделать это можно на сайте госуслуг региона. Согласование — это обязательное условие в случае строительства объектов в полосах воздушных подходов указанного аэродрома.

Чтобы избежать отказа в предоставлении услуги в Центре содействия строительству посоветовали уточнить у менеджера проекта перечень необходимых документов, подготовить их и отправить менеджеру для предварительной проверки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал что благодаря трансформации ЦСС в регионе увеличилась площадь вводимых объектов.