Главный нарколог Подмосковья напомнил о важности диспансеризации для курильщиков
Нарколог из Подмосковья рассказал, почему курильщикам важно проходить медосмотры
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин напомнил о важности диспансеризации для курильщиков.
«Для любого курильщика, вне зависимости от того, как давно и сколько он курит, флюорография или рентгенография органов грудной клетки — обязательный скрининг. Это единственный способ на ранней стадии выявить туберкулез, скрытые воспаления и грубые изменения тканей, характерные для курильщиков», — сказал специалист.
Он также призвал следить за состоянием сердечно-сосудистой системы и артериального давления. Это необходимо в связи с риском развития ранней гипертонии.
Кроме того, важно регулярно сдавать анализы крови на холестерин и глюкозу, так как у курильщиков атеросклероз, риск тромбов и сахарный диабет развиваются значительно чаще, чем у некурящих людей.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
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