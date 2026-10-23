Главный нарколог Подмосковья напомнил о важности диспансеризации для курильщиков

«Для любого курильщика, вне зависимости от того, как давно и сколько он курит, флюорография или рентгенография органов грудной клетки — обязательный скрининг. Это единственный способ на ранней стадии выявить туберкулез, скрытые воспаления и грубые изменения тканей, характерные для курильщиков», — сказал специалист.

Он также призвал следить за состоянием сердечно-сосудистой системы и артериального давления. Это необходимо в связи с риском развития ранней гипертонии.

Кроме того, важно регулярно сдавать анализы крови на холестерин и глюкозу, так как у курильщиков атеросклероз, риск тромбов и сахарный диабет развиваются значительно чаще, чем у некурящих людей.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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