Голосовой помощник Светлана помог сократить время ответа оператора центра 122 в пять раз в Подмосковье
В Подмосковье ИИ-оператор Светлана с начала года обработал почти 5,6 млн звонков
Фото: [REGIONS/Илья Попов]
В Подмосковье благодаря роботу Светлана время ответа оператора центра 122 сократилось в пять раз. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Одновременно голосовой помощник может принимать до 600 звонков. Благодаря Светлане, нам также удалось в пять раз сократить время ответа оператора — с пяти минут до одной. С начала года голосовой помощник самостоятельно обработал почти 5,6 млн входящих звонков», — отметил он.
Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта помогает записаться к врачу, вызвать специалиста на дом, отменить или перенести запись. В случае необходимости он переводит звонок на оператора.
Внедрение ИИ-технологий во все сферы жизни проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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